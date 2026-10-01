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Sonipat News: सेवानिवृत्त तीन पुलिसकर्मियों को दी भावभीनी विदाई

Thu, 01 Oct 2026 03:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:01 AM IST
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Three retired police personnel given a heartfelt farewell.
सोनीपत। पुलिस लाइन में बुधवार को सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें पुलिस उपायुक्त मुख्यालय सोनाक्षी सिंह ने सेवानिवृत्त होने वाले उप निरीक्षक बलवान सिंह, राजेश कुमार और सुच्चा सिंह को सम्मानित कर विदाई दी।
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तीनों पुलिसकर्मियों को विभाग में दीर्घकालीन, उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान चिह्न व उपहार भेंट किए गए। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि तीनों ने सेवाकाल में निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ विभागीय जिम्मेदारियां निभाईं। उनकी सेवाएं विभाग के लिए स्मरणीय रहेंगी।
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इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं और उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की।
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