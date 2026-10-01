Sonipat News: जिला अस्पताल में सप्ताह में छह दिन मिलेंगी नेत्र रोग विशेषज्ञ की सेवाएं

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जिला अस्पताल में पहले से डॉ. लतिका दलाल और डॉ. विकास चहल नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। नई विशेषज्ञ की तैनाती से ओपीडी में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सेवाएं सुचारु होने की उम्मीद है। विज्ञापन

सिविल सर्जन डॉ. अलंकृता गेरा ने बताया कि नेत्र संबंधी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में मरीज जिला अस्पताल पहुंचते हैं। विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने से मरीजों की जांच के साथ अन्य नेत्र सेवाओं को भी बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। वहीं, खरखौदा क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा मिलेगी। जिला अस्पताल में पहले से डॉ. लतिका दलाल और डॉ. विकास चहल नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। नई विशेषज्ञ की तैनाती से ओपीडी में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सेवाएं सुचारु होने की उम्मीद है।सिविल सर्जन डॉ. अलंकृता गेरा ने बताया कि नेत्र संबंधी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में मरीज जिला अस्पताल पहुंचते हैं। विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने से मरीजों की जांच के साथ अन्य नेत्र सेवाओं को भी बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। वहीं, खरखौदा क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा मिलेगी।

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सोनीपत। जिला अस्पताल में अब मरीजों को सप्ताह में छह दिन नेत्र रोग विशेषज्ञ की सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार ने खरखौदा उपमंडल नागरिक अस्पताल में डॉ. ममता को नेत्र रोग विशेषज्ञ नियुक्त किया है। सिविल सर्जन कार्यालय के आदेश के अनुसार वह मंगलवार और शुक्रवार को जिला अस्पताल में ओपीडी देखेंगी, जबकि चार दिन खरखौदा में सेवाएं देंगी।