Sonipat News: मुरथल ढाबे पर युवक पर हमला, स्कॉर्पियो को 8-10 बार मारी टक्कर

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मयंक के अनुसार, घटना 25 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। ढाबे पर लोगों के जुटने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। अगले दिन उसने नागरिक अस्पताल में उपचार कराया और निजी अस्पताल में एक्स-रे कराया।मयंक ने शिकायत में आरोप लगाया कि विशाल परिवार की महिला से बातचीत करता है और इसी बात को लेकर पहले भी उन्होंने उसे मना किया था। परिवार की महिला ने इस संबंध में सिविल लाइन थाना में शिकायत भी दी हुई है। मयंक ने इसी रंजिश में हमला करने का आरोप लगाया है।थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि युवक ने कार से उनकी गाड़ी को टक्कर मारने, जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर ठोस कार्रवाई की जाएगी।