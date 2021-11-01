शाम 5:54 से 7:50 बजे तक लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त

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पंडित अमित शौनक ने बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि 8 नवंबर रविवार सुबह 11:27 बजे से शुरू होकर 9 नवंबर सोमवार दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी। उदयमान तिथि के बजाय दीपावली पर प्रदोष काल और अमावस्या तिथि के संयोग को महत्व दिया जाता है। रविवार को ही दीपावली उत्सव मनाया जाएगा।उन्होंने बताया कि माता लक्ष्मी के पूजन का शुभ मुहूर्त 8 नवंबर को शाम 5:54 बजे से रात 7:50 बजे तक रहेगा। इस अवधि में प्रदोष काल के साथ वृषभ काल का भी संयोग रहेगा। गृहस्थों के लिए प्रदोष काल में स्थिर लग्न के दौरान लक्ष्मी पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। वहीं निशिता काल का मुहूर्त तांत्रिक पूजा और मां काली की आराधना के लिए उत्तम माना गया है।लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्तपूजा एवं कालसमयलक्ष्मी पूजनशाम 5:54 से रात 7:50 बजे तकप्रदोष कालशाम 5:31 से रात 8:09 बजे तकवृषभ कालशाम 5:54 से रात 7:50 बजे तकनिशिता कालरात 11:39 से 12:31 बजे तकहनुमान जी के पूजन और दीपदान का भी महत्वपंडित अमित शौनक के अनुसार कार्तिक अमावस्या स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी जाती है। इस दिन सुबह हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। शाम को घरों और मंदिरों में दीपों की माला सजाकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर का पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। मंदिरों में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है।उन्होंने बताया कि व्यापारी वर्ग को शुभ मुहूर्त में अपने प्रतिष्ठानों पर महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के साथ मंत्र जाप व हवन भी किया जा सकता है।