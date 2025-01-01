Sonipat News: ओम मंदिर में पूजन और हवन यज्ञ जारी

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सोनीपत। ब्रह्म कॉलोनी स्थित ओम मंदिर में कार्तिक मास के उपलक्ष्य में एक महीने तक चलने वाला स्नान, पूजन, कथा और हवन का धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। आश्विन पूर्णिमा से शुरू हुआ यह आयोजन कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर तक चलेगा। इसमें आसपास की 20 से 25 श्रद्धालु महिलाएं प्रतिदिन नियमित रूप से भाग लेकर धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कर रही हैं।अनुष्ठान के तहत प्रतिदिन तड़के 4 बजे श्रद्धालु महिलाएं स्नान करती हैं। इसके बाद सुबह 5 बजे वेदी पूजन, कार्तिक मास महात्म्य कथा और यज्ञ किया जाता है। पूरे महीने चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु नियमित रूप से शामिल होकर पूजा-अर्चना और यज्ञ में आहुतियां दे रही हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान, पूजन और कथा श्रवण का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में प्रातः स्नान करने से हजारों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी धार्मिक आस्था के चलते महिलाएं पूरे नियम और श्रद्धाभाव से अनुष्ठान में भाग ले रही हैं।आयोजन के मुख्य यजमान ओम प्रकाश गांधी, उनकी पत्नी मंजू गांधी, पुत्र डॉ. गौरव गांधी और डॉ. पुनीत गांधी हैं। आचार्य पंडित रामकृष्ण पाठक की अध्यक्षता में पूजन और यज्ञ संपन्न करवाया जा रहा है। धार्मिक महत्व के साथ हवन से वातावरण की शुद्धता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है।