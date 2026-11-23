संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। जोनल युवा महोत्सव में हिस्सा लेकर लौटे सीआरए कॉलेज के विद्यार्थियों का सोमवार को विद्यालय पहुंचे विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। प्रतियोगिताओं में कॉलेज के विद्यार्थियों ने तीन स्थान हासिल किए।अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता में पार्थ दहिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। एकल नृत्य (पुरुष) प्रतियोगिता में गौरव और दीपक ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल कर अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हरियाणवी काव्य पाठ प्रतियोगिता में पायल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक समिति की समन्वयक डॉ. निशा खत्री सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।