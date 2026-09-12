Sonipat News: कांस्य पदक विजेता अंशुल का स्वागत
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:34 AM IST
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सोनीपत। टीका राम कन्या महाविद्यालय की बीएससी स्पोर्ट्स की छात्रा अंशुल ने राज्य स्तरीय गतका प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। फतेहाबाद में 5 और 6 सितंबर को हुई प्रतियोगिता के सिंगल सोटी इवेंट में उसने तीसरा स्थान हासिल किया। पदक जीतकर कॉलेज पहुंचने पर प्राचार्य प्रो. ऊषा दहिया ने अंशुल का स्वागत किया। शारीरिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापिका सविता कुहाड़ ने उसके प्रदर्शन की सराहना की। टीका राम एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान सुरेंद्र सिंह दहिया ने अंशुल को बधाई दी। उन्होंने छात्रा को आगे भी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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