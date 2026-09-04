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Sonipat News: गढ़ी केसरी गांव में पाइपलाइन टूटने से जलभराव, परेशानी

Fri, 04 Sep 2026 04:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 04 Sep 2026 04:56 PM IST
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Waterlogging and inconvenience in Garhi Kesari village due to a broken pipeline.
पानी की पुरानी पाइपलाइन टूटने से सड़क पर जमा पेयजल।
गन्नौर। गढ़ी केसरी गांव में नई पाइपलाइन बिछाने के बाद पुरानी पेयजल लाइन टूट गई। इससे सड़क पर लगातार पानी बह रहा है और जलभराव हो रहा है। ग्रामीण संत कुमार, किशोरी और जगत सिंह ने आरोप लगाया कि नई पाइपलाइन बिछाने के बाद से समस्या है।
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संबंधित विभाग ने अभी तक लीकेज ठीक नहीं किया है। जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लगातार पानी बहने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है।
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ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मरम्मत न होने पर सड़क को और नुकसान होगा। साथ ही, पेयजल की बर्बादी भी हो रही है। ग्रामीणों ने जनस्वास्थ्य विभाग से जल्द मरम्मत और पेयजल बर्बादी रोकने की मांग की। संवाद
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