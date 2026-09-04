Sonipat News: गढ़ी केसरी गांव में पाइपलाइन टूटने से जलभराव, परेशानी

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संबंधित विभाग ने अभी तक लीकेज ठीक नहीं किया है। जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लगातार पानी बहने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। विज्ञापन

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मरम्मत न होने पर सड़क को और नुकसान होगा। साथ ही, पेयजल की बर्बादी भी हो रही है। ग्रामीणों ने जनस्वास्थ्य विभाग से जल्द मरम्मत और पेयजल बर्बादी रोकने की मांग की। संवाद संबंधित विभाग ने अभी तक लीकेज ठीक नहीं किया है। जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लगातार पानी बहने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है।ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मरम्मत न होने पर सड़क को और नुकसान होगा। साथ ही, पेयजल की बर्बादी भी हो रही है। ग्रामीणों ने जनस्वास्थ्य विभाग से जल्द मरम्मत और पेयजल बर्बादी रोकने की मांग की। संवाद

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गन्नौर। गढ़ी केसरी गांव में नई पाइपलाइन बिछाने के बाद पुरानी पेयजल लाइन टूट गई। इससे सड़क पर लगातार पानी बह रहा है और जलभराव हो रहा है। ग्रामीण संत कुमार, किशोरी और जगत सिंह ने आरोप लगाया कि नई पाइपलाइन बिछाने के बाद से समस्या है।