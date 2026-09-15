Sonipat News: बीपीएस मेडिकल कॉलेज में मार्च 2027 तक पूरे होंगे 419.13 करोड़ के प्रोजेक्ट

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संस्थान के डायरेक्टर डॉ. जगदीश चंद्र दुरेजा ने बताया कि फेज तीन में संस्थान का विस्तार किया जा रहा है। सभी प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद संस्थान को नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ संस्थान से ही मिल सकेगा। इसके साथ ही तैयार किए जा रहे मदर एवं चाइल्ड हॉस्पिटल में जच्चा-बच्चा को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।डायरेक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। इससे क्षेत्र के नवजात एवं छोटे बच्चों को इलाज के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मरीजों एवं उनके तीमारदारों की सुविधा के लिए कैंटीन तैयार करवाई जा रही है, जहां उन्हें हर समय ताजा भोजन मिल सकेगा।डॉ. जगदीश ने एजेंसी को निर्धारित समय में प्रोजेक्ट पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आगामी सत्र में संस्थान की मेडिकल छात्राओं व डॉक्टरों को इनका लाभ मिल सके।प्रोजेक्ट का नाम बजट (करोड़ में) पूर्ण होने की तिथि कार्य (प्रतिशत में) सुविधामदर एवं चाइल्ड हॉस्पिटल 66.71 31/03/2027 65 250 बेडनर्सिंग, पैरामेडिकल व फिजियोथैरेपी कॉलेज 63.91 31/03/2027 72 160 सीटेंनर्सिंग हॉस्टल 16 30/11/2026 85 250 छात्राएंपीजी रेजिडेंट व डॉक्टर हॉस्टल 23.17 31/12/2026 78 112 यूनिटहाउसिंग टाइप डी-1 10.73 31/10/2026 88 112 यूनिटहाउसिंग टाइप डी-2 10.73 31/10/2026 87 112 यूनिटडाइनिंग हॉल व कैंटीन 23.79 31/10/2026 90 250 सीटिंगएक्सपेंशन मेडिकल कॉलेज 14.46 31/03/2027 12 150 बेडलेक्चर थिएटर 93.31 लाख 31/03/2027 05 200 सिटिंगसर्विस ब्लॉक व सब स्टेशन 10 31/12/2026 75 बिजली आपूर्तिक्लब हाउस 87.31 लाख 31/10/2026 75 20 गेस्ट रूम व दो सूटऑडिटोरियम 18.55 31/12/2026 55 730 सिटिंग