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Sonipat News: स्वच्छता पखवाड़े में कुलपति ने छात्राओं को दिलाई स्वच्छता की शपथ

Fri, 02 Oct 2026 02:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:26 AM IST
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Vice-Chancellor administers cleanliness pledge to female students during Cleanliness Fortnight.
फोटो - बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी में स्वच्छता की शपथ दिलाती हुईं कुलपति प्रो. सुदेश। स्रोत - प्र
गोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में वीरवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत 1 से 15 अक्तूबर तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रो. सुदेश ने छात्राओं और शिक्षकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर अभियान में भागीदारी की और स्वच्छता का संदेश दिया।
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कुलपति ने कहा कि स्वच्छता स्वास्थ्य का आधार है। यह किसी एक व्यक्ति या विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है।
एनएसएस एवं छात्र कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पखवाड़े के दौरान परिसर में विभिन्न स्वच्छता और जागरूकता गतिविधियां कराई जाएंगी। अभियान में एनएसएस की सभी 11 इकाइयों की छात्राएं सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
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