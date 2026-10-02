परिवार की धरोहर हैं बुजुर्ग : मेयर
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:26 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:26 AM IST
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सोनीपत। वरिष्ठ नागरिक परिषद की ओर से सेक्टर-14 सामुदायिक केंद्र में वीरवार को विश्व वृद्ध दिवस पर वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 20 वरिष्ठ नागरिकों को शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
मेयर राजीव जैन ने कहा कि परिवार और समाज की धरोहर हैं वृद्ध तथा उनका अनुभव और ज्ञान नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है।मेयर ने कहा कि बुजुर्गों की भूमिका परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज के नैतिक और सांस्कृतिक आधार हैं।
समारोह में परिषद की स्मारिका का विमोचन मेयर राजीव जैन और कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल दीवान ने पदाधिकारियों के साथ किया।
कार्यक्रम में बीएल आहूजा, बीपी आर्य, डॉ. डीबी रावल, ओपी इलाहाबादी, सुखप्रिय शास्त्री, सुभाष वशिष्ठ, मास्टर ज्ञान सिंह, रविंद्र कुकरेजा, हर भगवान अरोड़ा, नवीन रेलन समेत अन्य नागरिक मौजूद रहे।
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मेयर राजीव जैन ने कहा कि परिवार और समाज की धरोहर हैं वृद्ध तथा उनका अनुभव और ज्ञान नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है।मेयर ने कहा कि बुजुर्गों की भूमिका परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज के नैतिक और सांस्कृतिक आधार हैं।
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समारोह में परिषद की स्मारिका का विमोचन मेयर राजीव जैन और कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल दीवान ने पदाधिकारियों के साथ किया।
कार्यक्रम में बीएल आहूजा, बीपी आर्य, डॉ. डीबी रावल, ओपी इलाहाबादी, सुखप्रिय शास्त्री, सुभाष वशिष्ठ, मास्टर ज्ञान सिंह, रविंद्र कुकरेजा, हर भगवान अरोड़ा, नवीन रेलन समेत अन्य नागरिक मौजूद रहे।
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