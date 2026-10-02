परिवार की धरोहर हैं बुजुर्ग : मेयर

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मेयर राजीव जैन ने कहा कि परिवार और समाज की धरोहर हैं वृद्ध तथा उनका अनुभव और ज्ञान नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है।मेयर ने कहा कि बुजुर्गों की भूमिका परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज के नैतिक और सांस्कृतिक आधार हैं।समारोह में परिषद की स्मारिका का विमोचन मेयर राजीव जैन और कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल दीवान ने पदाधिकारियों के साथ किया।कार्यक्रम में बीएल आहूजा, बीपी आर्य, डॉ. डीबी रावल, ओपी इलाहाबादी, सुखप्रिय शास्त्री, सुभाष वशिष्ठ, मास्टर ज्ञान सिंह, रविंद्र कुकरेजा, हर भगवान अरोड़ा, नवीन रेलन समेत अन्य नागरिक मौजूद रहे।