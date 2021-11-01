Sonipat News: गोली चलान के मामले में तीन दिन के रिमांड पर दो आरोपी

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पुलिस के अनुसार, मामला हरिद्वार से डाक कांवड़ पहले लेकर गांव लौटने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। दिपालपुर निवासी हर्ष ने शिकायत में बताया था कि करीब एक माह पहले वह परिवार और साथियों के साथ डाक कांवड़ लेने गया था। उसका पक्ष दूसरे पक्ष से पहले गांव लौट आया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गईं।शिकायत के अनुसार बाद में हर्ष को बातचीत के लिए बहालगढ़ बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उस पर हमला कर गोली चलाने का आरोप है। हर्ष ने गोली से बच जाने की बात कही थी।युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में निकेश उर्फ केसी व दिपालपुर के रिगल को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया। दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है। उनके साथियों का पता लगाया जा रहा है।संजय, थाना प्रभारी, बहालगढ़