Sonipat News: गोली चलान के मामले में तीन दिन के रिमांड पर दो आरोपी
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:30 AM IST
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सोनीपत। दिपालपुर निवासी युवक पर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार चिटाना निवासी निकेश उर्फ केसी और दिपालपुर निवासी रिगल को बहालगढ़ थाना पुलिस ने बुधवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस आरोपियों से वारदात में शामिल उनके अन्य साथियों और घटना में इस्तेमाल हथियार के बारे में पूछताछ कर रही है।
पुलिस के अनुसार, मामला हरिद्वार से डाक कांवड़ पहले लेकर गांव लौटने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। दिपालपुर निवासी हर्ष ने शिकायत में बताया था कि करीब एक माह पहले वह परिवार और साथियों के साथ डाक कांवड़ लेने गया था। उसका पक्ष दूसरे पक्ष से पहले गांव लौट आया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गईं।
शिकायत के अनुसार बाद में हर्ष को बातचीत के लिए बहालगढ़ बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उस पर हमला कर गोली चलाने का आरोप है। हर्ष ने गोली से बच जाने की बात कही थी।
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युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में निकेश उर्फ केसी व दिपालपुर के रिगल को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया। दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है। उनके साथियों का पता लगाया जा रहा है।
संजय, थाना प्रभारी, बहालगढ़
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पुलिस के अनुसार, मामला हरिद्वार से डाक कांवड़ पहले लेकर गांव लौटने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। दिपालपुर निवासी हर्ष ने शिकायत में बताया था कि करीब एक माह पहले वह परिवार और साथियों के साथ डाक कांवड़ लेने गया था। उसका पक्ष दूसरे पक्ष से पहले गांव लौट आया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गईं।
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शिकायत के अनुसार बाद में हर्ष को बातचीत के लिए बहालगढ़ बुलाया गया। वहां पहुंचने पर उस पर हमला कर गोली चलाने का आरोप है। हर्ष ने गोली से बच जाने की बात कही थी।
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युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में निकेश उर्फ केसी व दिपालपुर के रिगल को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया। दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है। उनके साथियों का पता लगाया जा रहा है।
संजय, थाना प्रभारी, बहालगढ़