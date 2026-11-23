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-बहालगढ़ और सेक्टर-14 में तंदूर जलाने वालों पर कार्रवाई, कचरा जलाने वालों को पकड़ासंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने शहर में अभियान चलाकर 11 लोगों का चालान कर 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मुरथल में जीटी रोड पर सड़क किनारे मूंगफली भूनने के लिए जलाई जा रही तीन भट्ठियों को ध्वस्त कर सामान भी जब्त कर लिया। बहालगढ़ और सेक्टर-14 में तंदूर जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की।निगम की टीम ने मूंगफली भूनने के लिए भट्ठियां जलाने वालों पर 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। बहालगढ़ क्षेत्र में तंदूर जलाकर धुआं फैलाने वालों पर निगम ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। भट्ठियां जलाने वाले दो लोगों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है।कचरा जलाते पकड़ा गया फर्नीचर विक्रेतासफाई निरीक्षक सुंदर मलिक और पोषण मलिक के नेतृत्व में टीम ने मुरथल रोड पर फर्नीचर विक्रेता को खुले में कचरा जलाते हुए पकड़ा। मौके पर ही पांच हजार रुपये का चालान किया।वर्जनअपील है कि खुले में कचरा न जलाएं और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।- सुंदर मलिक, सफाई निरीक्षक, सोनीपत