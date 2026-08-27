छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व : डॉ. ऊषा

सोनीपत। टीकाराम कन्या महाविद्यालय में वीरवार को नव प्रवेशित छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को एनएसएस की गतिविधियों, उद्देश्यों और सामाजिक सेवा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से परिचित कराना था।प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया ने छात्राओं को एनएसएस से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि छात्र जीवन में समाज सेवा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विशेष महत्व है। उन्होंने छात्राओं से सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वर्षभर आयोजित होने वाली एनएसएस गतिविधियों की जानकारी दी गई। बताया गया कि एनएसएस से जुड़कर छात्राओं में सेवा, सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होती है। छात्राओं ने एनएसएस की शपथ लेकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉ. दिव्या श्री, डॉ. आशा रानी, डॉ. मिमांसा और डॉ. सोनिया उपस्थित रहीं।