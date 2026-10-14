Sonipat News: लहराड़ा की खातियों वाली गली में सीवरेज व्यवस्था नहीं सुधरी

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नालियां भी पक्की नहीं हैं और ओवरफ्लो होने के कारण दूषित पानी घरों के बाहर जमा हो रहा है। समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय नगर निगम की ओर से गली का स्तर ऊंचा उठाने की योजना तैयार किए जाने पर स्थानीय निवासी शीला देवी ने सवाल उठाए हैं।उनका कहना है कि निकासी व्यवस्था दुरुस्त किए बिना सड़क ऊंची करने से समस्या और बढ़ सकती है। शीला देवी के अनुसार, दूषित पानी घर के बाहर जमा रहने से उनका बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है।उन्होंने निगम आयुक्त को 7, 9, 10, 21 सितंबर व 6 और 13 अक्तूबर को शिकायत दी। 7 सितंबर को पुलिस आयुक्त, 17 जुलाई को मानवाधिकार आयोग और 1 अक्तूबर को सीएम विंडो पर भी शिकायत देकर समाधान की मांग की गई।उनका आरोप है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। शीला देवी ने निगम आयुक्त से मांग की है कि सड़क निर्माण से पहले सीवरेज निकासी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि घरों के बाहर दूषित पानी जमा होने से लोगों को राहत मिल सके।नगर आयुक्त हर्षित कुमार ने कहा कि लहराड़ा की खातियों वाली गली में होने वाले निर्माण कार्य में एक परिवार अड़चन डाल रहा है। मैंने आज ही अधिकारियों के साथ गली का निरीक्षण किया है।अगर परिवार ने दोबारा अड़चन डालने की प्रयास किया तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। गली का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। संवाद