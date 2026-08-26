विकास में युवाओं की भूमिका निर्णायक है : कमल दिवान
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 26 Aug 2026 08:40 PM IST
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सुभाष चौक स्थित कांग्रेस भवन में हुई जिला सोनीपत शहरी युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की मासिक बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। सुभाष चौक स्थित कांग्रेस भवन में जिला सोनीपत शहरी युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। शहरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल दिवान ने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की।
कमल दिवान ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने युवाओं को जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में आगे रहने को कहा। दिवान ने महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही जनता की समस्याओं पर जोर दिया। उन्होंने युवा कांग्रेस पदाधिकारियों से जनता के बीच जाकर संघर्ष करने का दायित्व निभाने को कहा। दिवान ने यह भी कहा कि किसानों और आमजन के हितों की अनदेखी कर कोई योजना थोपी नहीं जाएगी। पार्टी जनसरोकारों पर जनता के साथ खड़ी है और आवश्यकता पड़ने पर चरणबद्ध आंदोलन करेगी।
हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवान गहलोत विशिष्ट अतिथि थे। उन्होंने युवाओं से अनुशासन और एकजुटता के साथ पार्टी कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। सोमिल संधू युवा कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान की ठोस रूपरेखा तैयार की गई। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नितिन तुषीर सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
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सोनीपत। सुभाष चौक स्थित कांग्रेस भवन में जिला सोनीपत शहरी युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। शहरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल दिवान ने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की।
कमल दिवान ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने युवाओं को जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में आगे रहने को कहा। दिवान ने महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही जनता की समस्याओं पर जोर दिया। उन्होंने युवा कांग्रेस पदाधिकारियों से जनता के बीच जाकर संघर्ष करने का दायित्व निभाने को कहा। दिवान ने यह भी कहा कि किसानों और आमजन के हितों की अनदेखी कर कोई योजना थोपी नहीं जाएगी। पार्टी जनसरोकारों पर जनता के साथ खड़ी है और आवश्यकता पड़ने पर चरणबद्ध आंदोलन करेगी।
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हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवान गहलोत विशिष्ट अतिथि थे। उन्होंने युवाओं से अनुशासन और एकजुटता के साथ पार्टी कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। सोमिल संधू युवा कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान की ठोस रूपरेखा तैयार की गई। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नितिन तुषीर सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
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