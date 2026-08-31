Sonipat News: विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना मन की बात

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उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के युवाओं आकाश और रोहन के स्वच्छता अभियान का उल्लेख करने की सराहना की। उन्होंने बताया कि दोनों युवाओं ने कचरे के बैग उठाकर सफाई अभियान शुरू किया था। बाद में अन्य युवा भी इससे जुड़े और क्लीन-अप पटवाई टीम बनी। टीम अब तक चार गंगा घाटों की सफाई कर एक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुकी है। विज्ञापन

इस दौरान अतुल जैन, नरेश वर्मा, नीरज आत्रेय, अनिल जैन, मुकेश मित्तल, प्रेमचंद जैन, नरेंद्र मंगला, दौलतराम मित्तल, कृष्ण जैन, नरेश शर्मा, मुकेश जैन और सुनील रोहिल्ला मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के युवाओं आकाश और रोहन के स्वच्छता अभियान का उल्लेख करने की सराहना की। उन्होंने बताया कि दोनों युवाओं ने कचरे के बैग उठाकर सफाई अभियान शुरू किया था। बाद में अन्य युवा भी इससे जुड़े और क्लीन-अप पटवाई टीम बनी। टीम अब तक चार गंगा घाटों की सफाई कर एक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुकी है।इस दौरान अतुल जैन, नरेश वर्मा, नीरज आत्रेय, अनिल जैन, मुकेश मित्तल, प्रेमचंद जैन, नरेंद्र मंगला, दौलतराम मित्तल, कृष्ण जैन, नरेश शर्मा, मुकेश जैन और सुनील रोहिल्ला मौजूद रहे।

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सोनीपत। विधायक निखिल मदान ने रविवार को गुड़ मंडी स्थित पूर्व निगम पार्षद अतुल जैन के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 137वां संस्करण सुना। विधायक ने कहा कि कार्यक्रम समाज में हो रहे प्रेरणादायक प्रयासों को राष्ट्रीय मंच प्रदान कर प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।