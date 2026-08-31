Sonipat News: सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस नेता महिपाल पांची ने दिया समर्थन

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महिपाल पांची ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ रखने के साथ लोगों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें अपनी जायज मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। सरकार को कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नेता कर्मचारियों से बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन समस्या आने पर उनके बीच नजर नहीं आते। उन्होंने कर्मचारियों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं सोनीपत और गोहाना में भी सफाई कर्मचारियों के धरने जारी रहे।