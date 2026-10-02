Sonipat News: बुजुर्गों को फूल-मालाएं पहनाकर किया सम्मानित

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कार्यक्रम संयोजक तिलक राज बौद्ध ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा, सुरक्षा और सम्मान करना सभी का दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों से दादा-दादी, नाना-नानी सहित सभी बुजुर्गों को सुबह उठकर और रात को सोने से पहले प्रणाम करने का आह्वान किया।मुख्य अतिथि सरदार बिक्रम सिंह ने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन में सुख-समृद्धि का आधार है। उन्होंने लोगों से उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की।कार्यक्रम में किताब सिंह मेहरा, राजेंद्र सिंह, रमेश चालिया, दयानंद पटेल, उदय ठाकुर, अनारो, प्रेमो, अनिता, सुनीता बौद्ध, दीक्षा, गिन्नी, पूनम, दक्ष, आयशा और फैजान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।