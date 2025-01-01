फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   The elderly are the foundation of society Azad Dangi

Sonipat News: समाज की नीवं होते हैं बुजुर्ग - आजाद डांगी

Fri, 02 Oct 2026 02:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
The elderly are the foundation of society Azad Dangi
फोटो - गंगाना गांव में पूर्व सैनिक जीतराम पांचाल को सम्मानित करते हुए संगठन के सदस्य। स्रोत - प
गोहाना।
विज्ञापन

गंगाना गांव में अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर आजाद हिंद देशभक्त मोर्चा के सदस्यों ने पूर्व सैनिक जीतराम पांचाल को सम्मानित किया। मुख्य वक्ता आजाद डांगी ने कहा कि बुजुर्ग समाज की नींव होते हैं और अपने अनुभव व संस्कार नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।
जीतराम पांचाल वर्ष 1963 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 1965 के भारत-पाक युद्ध में वीरता का परिचय दिया। 15 वर्ष सेना में सेवा देने के बाद 1978 में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद सिंचाई विभाग में चालक के पद पर कार्य किया और वर्ष 2000 में सेवानिवृत्त हुए।
विज्ञापन

वह अब भी सामाजिक कुरीतियों और देश की समस्याओं के प्रति युवाओं को जागरूक करते हैं। कार्यक्रम में जितेंद्र जांगड़ा, डॉ. सुरेश सेतिया, हर भगवान चोपड़ा, सुरेश पांचाल और सुरेश पवार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed