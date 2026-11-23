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फोटो 34: सोनीपत के सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल, कुंडली में अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड में गणित विषय की परीक्षा देते विद्यार्थी। संवादफोटो 35: अमायराफोटो 36: खुशीफोटो 37: विराजफोटो 38: जाह्नवीसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के तहत सोमवार को सोनीपत में गणित विषय की परीक्षा कराई गई। कुंडली स्थित सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल में परीक्षा अनुशासित माहौल में हुई। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लेते हुए अपनी गणितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया।परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिला। बच्चे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा शुरू होने से पहले उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू हुई। गणित के प्रश्न तर्कशक्ति और समझ पर आधारित रहे। विद्यार्थियों ने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल किया।परीक्षा संपन्न होने के बाद प्राचार्य निधि जैन ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ परीक्षा दी है। गणित जैसे विषय में उनकी रुचि और तार्किक क्षमता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा परखने का बेहतर मंच है। इससे उनकी समस्या समाधान क्षमता, तार्किक सोच और बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलता है।उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती हैं और भविष्य की बड़ी परीक्षाओं के प्रति उनका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी अमर उजाला की इस पहल की सराहना की। उनका कहना था कि ओलंपियाड से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है और उन्हें अपनी तैयारी का आकलन करने का अवसर मिलता है।अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड में गणित की परीक्षा देकर अच्छा अनुभव रहा। प्रश्नों को हल करने में अपनी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका मिला। इस तरह की परीक्षाओं से हमें अपनी तैयारी और प्रतिभा परखने का अवसर मिलता है।अमायरा, कक्षा पांचवीं, जानकीदास पब्लिक स्कूल-ओलंपियाड की परीक्षा सामान्य परीक्षाओं से अलग और रोचक रही। इसमें सवालों को समझकर हल करना पड़ा। इससे गणित के प्रति रुचि बढ़ती है और नई चीजें सीखने की प्रेरणा मिलती है।खुशी, कक्षा आठवीं, लिटल एंजल्स स्कूल-अमर उजाला की यह पहल विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छी है। इससे हमें स्कूल स्तर से ही राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और अपनी क्षमता पहचानने का मौका मिलता है।विराज, कक्षा छठी,सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल-गणित की परीक्षा में भाग लेकर आत्मविश्वास बढ़ा है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से दिमाग तेज होता है और कठिन सवालों को हल करने की समझ विकसित होती है।जाह्नवी, कक्षा दूसरी, सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल