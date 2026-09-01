Sonipat News: हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस

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मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए। हाथों में मशाल लेकर कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से हड़ताल के बावजूद सरकार और प्रशासन उनकी मांगों का समाधान नहीं कर रहे हैं। इससे उनमें रोष बढ़ रहा है।नगरपालिका कर्मचारी संघ के इकाई प्रधान भारत कंडेरा ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिन-रात शहर की सफाई व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।