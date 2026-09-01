Sonipat News: बेटी के जन्मदिवस पर लगाए 100 पौधे

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गोहाना। जागसी गांव में इंस्पेक्टर रवींद्र सूरा एवं उनकी बेटी अद्विका के जन्मदिन के अवसर पर पौधरोपण अभियान चलाया। उन्होंने गांव में सार्वजनिक स्थानों पर 100 पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि गांव में बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, आंवला, जामुन, शहतूत और बेलपत्र सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। पौधरोपण जोहड़, शिव मंदिर, अखाड़ा और फुटबॉल मैदान परिसर में किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण मित्र सुमित सूरा, प्रदीप, वीरेंद्र सहरावत, संदीप सहरावत, मोहित कादयान, मास्टर सुमित, सचिन, सुनील, दीपक आदि ने भी पौधरोपण में सहयोग किया। संवाद