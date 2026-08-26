Sonipat News: राज्य स्तरीय बीन दल प्रतियोगिता 2 सितंबर को कुरुक्षेत्र में

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जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राकेश गौतम ने बताया कि हरियाणा की लोक संस्कृति में बीन वादन की विशिष्ट पहचान है। ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रदेश की पारंपरिक लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ लोक कलाकारों को प्रतिभा प्रदर्शन का बेहतर मंच भी उपलब्ध कराया जा रहा है।उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले दल को 75 हजार, द्वितीय को 60 हजार तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा पांच सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक विजेता को 10 हजार रुपये मिलेंगे।