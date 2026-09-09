Sonipat News: गन्नौर में 12, 13, 26 और 27 को विशेष मतदाता अभियान

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दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। इसके बाद नोटिस और निपटान की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक चलेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। एसडीएम ने पात्र नागरिकों से अपील की कि सूची में नाम नहीं होने या नाम, पता व अन्य विवरण में त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में बीएलओ के माध्यम से आवेदन करें।

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गन्नौर। विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए 12, 13, 26 और 27 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। ईआरओ-28 गन्नौर एवं एसडीएम प्रवेश कादियान ने बताया कि इन दिनों सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ सुबह नौ से शाम पांच बजे तक मौजूद रहेंगे। मतदाता फार्म-6, 7 और 8 से संबंधित दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।