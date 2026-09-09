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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Special voter campaign in Gannaur on the 12th, 13th, 26th, and 27th.

Sonipat News: गन्नौर में 12, 13, 26 और 27 को विशेष मतदाता अभियान

Wed, 09 Sep 2026 02:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:09 AM IST
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Special voter campaign in Gannaur on the 12th, 13th, 26th, and 27th.
गन्नौर। विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए 12, 13, 26 और 27 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। ईआरओ-28 गन्नौर एवं एसडीएम प्रवेश कादियान ने बताया कि इन दिनों सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ सुबह नौ से शाम पांच बजे तक मौजूद रहेंगे। मतदाता फार्म-6, 7 और 8 से संबंधित दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
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दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। इसके बाद नोटिस और निपटान की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक चलेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। एसडीएम ने पात्र नागरिकों से अपील की कि सूची में नाम नहीं होने या नाम, पता व अन्य विवरण में त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में बीएलओ के माध्यम से आवेदन करें।
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