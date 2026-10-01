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Sonipat News: व्यंजन प्रतियोगिता में सोनिया व रंगोली में कुसुम रही प्रथम

Thu, 01 Oct 2026 02:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:52 AM IST
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Sonia stood first in the cooking competition, and Kusum secured the top spot in the Rangoli competition.
फोटो - बुटाना गांव में कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोदभराई करती हुई। स्रोत - प्रवक्ता
गोहाना। मुंडलाना खंड के गांव बिचपड़ी में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित आंगन मिलन कार्यक्रम में महिलाओं के लिए व्यंजन और रंगोली प्रतियोगिताएं कराई गईं। व्यंजन प्रतियोगिता में सोनिया ने प्रथम और सरोज ने द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि रंगोली प्रतियोगिता में कुसुम प्रथम और मीना द्वितीय रहीं।
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कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रीना शर्मा, मुंडलाना खंड अध्यक्ष सुशीला और महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ जसवंती शामिल हुईं। सीडीपीओ ने बताया कि 25 सितंबर से सात अक्तूबर तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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इस दौरान ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना के तहत तीन बालिकाओं की माताओं को 21-21 हजार रुपये के एलआईसी बांड दिए गए। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और छह माह से अधिक आयु के बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया गया।
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सुपरवाइजर प्रीति चहल, प्रिया, प्रियंका और कोमल समेत अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।
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