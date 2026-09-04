Sonipat News: श्री राधे वेलफेयर ट्रस्ट का गठन, मनोज बने प्रधान

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प्रवीण कामरा, अजय सरोहा, चिरंजी चांदना, कुलदीप मलिक, प्रवेश मदान, डा. भूपेंद्र कुकरेजा, रामभज, नीरज जग्या और अंकुर वेदी को सदस्य बनाया गया है। ट्रस्ट की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों की सहायता, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान और राहत कार्य किए जाएंगे। विज्ञापन

प्रवीण कामरा, अजय सरोहा, चिरंजी चांदना, कुलदीप मलिक, प्रवेश मदान, डा. भूपेंद्र कुकरेजा, रामभज, नीरज जग्या और अंकुर वेदी को सदस्य बनाया गया है। ट्रस्ट की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों की सहायता, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान और राहत कार्य किए जाएंगे।

गन्नौर। समाज सेवा और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से श्री राधे वेलफेयर ट्रस्ट का गठन किया गया है। अंकित मल्होत्रा, हरीश वाधवा और नरेश मित्तल को संस्थापक बनाया गया है। डा. मनोज को प्रधान, सुरेंद्र जग्या, नवीन मलिक और विक्रांत हांडा को उपप्रधान, बिल्लू सैनी को महासचिव, तरुण चुघ को सचिव और प्रवीण मित्तल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।