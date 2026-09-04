Sonipat News: आर्य समाज मंदिर में हवन-यज्ञ के साथ मनाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

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मुख्य वक्ता आजाद डांगी ने कहा कि जन्माष्टमी हमें भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व और उनके जीवन संदेशों का स्मरण कराती है। श्रीकृष्ण ने धर्म, सत्य, प्रेम, करुणा, नीति, कर्तव्य और कर्म का मार्ग दिखाया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे बाल रूप में नटखट, प्रेम व करुणा के प्रतीक और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले योद्धा थे।उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देकर मानवता को कर्तव्य का संदेश दिया। यज्ञ के पुरोहित पंडित विजेंद्र आर्य ने कहा कि श्रीकृष्ण किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रेरणास्रोत हैं। उनका जन्म संदेश देता है कि अंधकार स्थायी नहीं होता और सत्य की सदैव विजय होती है।