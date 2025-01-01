फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Shahnawaz Hussain met the MLA.

Sonipat News: शाहनवाज हुसैन ने विधायक से की मुलाकात

Mon, 07 Sep 2026 02:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Shahnawaz Hussain met the MLA.
फोटो : सोनीपत के सिद्धार्थ एन्क्लेव में राई विधायक कृष्णा गहलावत से आवास पर मिलने पहुंचे भाजपा
सोनीपत। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन रविवार को सिद्धार्थ एन्क्लेव स्थित राई विधायक कृष्णा गहलावत के आवास पर पहुंचे। विधायक ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन और कार्यकर्ताओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर विचार-विमर्श हुआ। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास से भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed