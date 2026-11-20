विज्ञापन



बारोटा चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह के अनुसार, जयवीर ने लापता होने से पहले परिवार के सदस्यों को वीडियो कॉल की थी। इस दौरान उसने आत्महत्या करने की बात कही थी। उसने अपने ममेरे भाई को भी आत्महत्या करने के बारे में बताया था। इसके बाद से परिजन उसकी तलाश में जुट गए। उसकी सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्रों में भी खोजबीन की गई। तलाश के दौरान जयवीर की कार सोनीपत के नाहरा-नाहरी पुल के पास खड़ी मिली। कार मिलने के बाद पश्चिमी यमुना लिंक नहर में उसके कूदने की आशंका गहरा गई।

विज्ञापन

सोनीपत। बहादुरगढ़ की डीआईजी कॉलोनी निवासी झूला संचालक जयवीर के लापता होने से हड़कंप मच गया है। सोनीपत के नाहरा-नाहरी पुल के पास उनकी कार खड़ी मिली है। परिजनों को वीडियो कॉल कर आत्महत्या करने की बात कहने के बाद से वह लापता है। प्रशासन ने नहर में तलाश अभियान शुरू करवाया है।