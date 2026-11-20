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-भारतीय खेल प्राधिकरण 11 से 22 दिसंबर तक कराएगा छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स-सेक्टर-4 के हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान पर पुरुष और महिला खिलाड़ियों का होगा चयनसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। आठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2026 में हरियाणा की ओर से हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पुरुष एवं महिला टीमों के चयन के लिए राज्य स्तरीय ट्रायल 22-23 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाले इन खेलों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक हॉकी खिलाड़ियों को निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंचकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पुरुष हॉकी खिलाड़ियों के चयन के लिए 22 नवंबर व महिला खिलाड़ियों के लिए 23 नवंबर को ट्रायल आयोजित किया जाएगा। यह ट्रायल सोनीपत के सेक्टर-4 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान पर होगा। इच्छुक खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर ट्रायल स्थल पर पहुंचना होगा। ट्रायल के माध्यम से पुरुष एवं महिला वर्ग में 18-18 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग में चार अतिरिक्त खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार दोनों वर्गों में खिलाड़ियों का चयन निर्धारित संख्या के अनुसार किया जाएगा।आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लाना अनिवार्यट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार की फोटो लेकर पहुंचना होगा। निर्धारित दस्तावेजों के बिना पहुंचने पर खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी इच्छुक खिलाड़ी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।दिसंबर में तेलंगाना के छह शहरों में होंगे खेलआठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2026 का आयोजन 11 से 22 दिसंबर तक तेलंगाना में प्रस्तावित है। प्रतियोगिताएं हैदराबाद, खम्मम, हनुमकोंडा, करीमनगर, निजामाबाद और महबूबनगर सहित छह शहरों में आयोजित की जाएंगी। इन खेलों में 27 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। हरियाणा की हॉकी टीम में स्थान बनाने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए यह ट्रायल अपनी खेल प्रतिभा साबित करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने इच्छुक हॉकी खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ ट्रायल स्थल पर पहुंचने की अपील की है।