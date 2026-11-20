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-रात होते ही प्रशासन के आदेश हो जाते हैं बेअसर, धड़ल्ले से जलाया जा रहा कूड़ासंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। जिले में औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पंचकूला स्थित बोर्ड मुख्यालय के आदेश पर सात इकाइयों को सील कर दिया गया है। साथ ही सभी सात इकाइयों की बिजली आपूर्ति बंद कराने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) को पत्र भेजा गया है। यह इकाइयां कुंडली, बड़ी औद्योगिक क्षेत्र, गन्नौर, गोहाना और राई क्षेत्र में संचालित हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाले उद्योगों को किसी भी सूरत में राहत नहीं दी जाएगी।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजय मलिक ने बताया कि संबंधित औद्योगिक इकाइयां ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही थीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ओसीईएमएस प्रोटोकॉल-2018 के अनुसार ऑनलाइन निगरानी आंकड़ों की उपलब्धता कम से कम 85 फीसदी होना अनिवार्य है। इन इकाइयों में निर्धारित स्तर के अनुरूप आंकड़े उपलब्ध नहीं मिले। इसी आधार पर पंचकूला मुख्यालय ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत बंदी के आदेश जारी किए।कुंडली, बड़ी और गन्नौर से गोहाना तक कार्रवाईबोर्ड की कार्रवाई के दायरे में सात औद्योगिक इकाइयां आई हैं। इनमें गांव भठगांव डूंगरान स्थित करमबीर रॉयल गैल्वेनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के फेज-2 में प्लॉट नंबर 525एफ पर संचालित वीएसएन मेटल वर्क्स, गन्नौर के गांव सनपेड़ा में स्थित हरियाणा कोटिंग्स और गोहाना के गांव लाठ स्थित पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा राई फूड पार्क की शैमसन्स फूड्स, गांव ग्यासपुर की गोल्डन मेटल इंडस्ट्रीज और गन्नौर के गांव पुरखास धीरान स्थित प्रेम कलर केम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी बंदी के आदेश जारी किए गए हैं।बिजली कनेक्शन काटने के लिए निगम को भेजा पत्रक्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 19 नवंबर को यूएचबीवीएन के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजकर सातों इकाइयों की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली निगम को कनेक्शन काटने के बाद कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपनी होगी। इसके आधार पर मुख्यालय को अनुपालना रिपोर्ट भेजी जाएगी। पत्र की प्रति उपायुक्त सोनीपत को भी भेजी गई है। अजय मलिक के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदूषण निगरानी प्रणाली को सुचारु रखना और निर्धारित आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन पर लगातार नजर रखना है। नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ बंदी और बिजली आपूर्ति रोकने सहित नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।रात को कूड़े में लग रही आगहालांकि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कूड़े के ढेर में आग लगाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। देर रात जगह-जगह कचरा जलने से वातावरण में धुआं फैल रहा है। सोनीपत-बहालगढ़ रोड से लेकर मेरठ रोड तक रात के समय कूड़े के ढेर जलते मिले। प्रतिबंध के बावजूद खुले में कचरा जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुरथल क्षेत्र में भी कूड़े के ढेर में आग लगाई गई थी। इससे आसपास के इलाकों में धुआं फैल रहा है। हालांकि फैक्टरी संचालकों पर हो रही कार्रवाई और हवा का प्रवाह तेज होने से प्रदूषण से राहत मिल रही है। वीरवार को सोनीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया।मुख्यालय के बंदी आदेशों पर अमल करते हुए सात औद्योगिक इकाइयों को सील किया जा चुका है। सभी संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों की निगरानी जारी रहेगी और नियमों की अनदेखी पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। कूड़ा जलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय से मदद ली जाएगी।अजय मलिक, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड