Sonipat News: एकल गायन में संजना व वाद्य संगीता में इशिका रहीं प्रथम

संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को खंड स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता हुई। एकल गायन व वाद्य संगीत प्रतियोगिता में कन्या गुरुकुल खानपुर कलां की संजना व इशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समूह नृत्य में स्मृति, यशिका, तन्वी और मधु वर्मा की टीम प्रथम स्थान पर रही।दृश्य कला (दो आयाम) में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जसराना की संजना, दृश्य कला (तीन आयाम) में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रभड़ा की उषा प्रथम रही। स्वदेशी एवं पारंपरिक खिलौने और खेल समूह प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ौता की काफी और उषा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता रहे विद्यार्थियों को नोडल अधिकारी शीला सिंहरोहा व प्राचार्या इना ने सम्मानित किया। इस अवसर पर गौरव कपूर, रीतू, अंजू लड़वाल, निर्मल वत्स, महेश, नीलम वत्स, मीनू गोयल, सुनीता, सुमन और सुरेंद्र आदि उपस्थित थे।