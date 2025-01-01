Sonipat News: सफाई-दमकल कर्मियों की हड़ताल जारी, सड़कों पर 850 टन कूड़ा फैला
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:08 AM IST
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सोनीपत। सफाई और दमकल कर्मियों की हड़ताल वीरवार को 36वें दिन भी जारी रही। नगर निगम सोनीपत के साथ गोहाना और गन्नौर में भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे। सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। निगम क्षेत्र में करीब 850 टन कूड़ा सड़कों और विभिन्न स्थानों पर पड़ा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
नगर निगम कार्यालय में धरने की अध्यक्षता नगरपालिका कर्मचारी संघ की सोनीपत इकाई के प्रधान भारत कंडेरा ने की, जबकि मंच संचालन इकाई सचिव दीपक बोहत ने किया।
राज्य वरिष्ठ उपप्रधान राजीव खत्री ने कहा कि सरकार ने 13 मई को कर्मचारियों के साथ हुए समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी संबंधी पत्र वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से 6 अगस्त से शुरू राज्यव्यापी हड़ताल में प्रदेश के पे-रोल सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मी और दमकल कर्मचारी शामिल हैं। मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल अनिश्चितकालीन की जा सकती है।
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धरने को दिल्ली नगर निगम सर्व कर्मचारी भारतीय लोकहित मोर्चा के अध्यक्ष रणधीर गंगाधर, आशा वर्कर जिला प्रधान छवि मौजूद रहे।
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नगर निगम कार्यालय में धरने की अध्यक्षता नगरपालिका कर्मचारी संघ की सोनीपत इकाई के प्रधान भारत कंडेरा ने की, जबकि मंच संचालन इकाई सचिव दीपक बोहत ने किया।
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राज्य वरिष्ठ उपप्रधान राजीव खत्री ने कहा कि सरकार ने 13 मई को कर्मचारियों के साथ हुए समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी संबंधी पत्र वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से 6 अगस्त से शुरू राज्यव्यापी हड़ताल में प्रदेश के पे-रोल सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मी और दमकल कर्मचारी शामिल हैं। मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल अनिश्चितकालीन की जा सकती है।
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धरने को दिल्ली नगर निगम सर्व कर्मचारी भारतीय लोकहित मोर्चा के अध्यक्ष रणधीर गंगाधर, आशा वर्कर जिला प्रधान छवि मौजूद रहे।