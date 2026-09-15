Sonipat News: कविता पाठ में साक्षी, कहानी लेखन में गुंडानी प्रथम

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खरखौदा। डायट बीसवांमील में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सोमवार को प्रमाण पत्र एवं पदक देकर सम्मानित किया गया। डायट की प्राचार्य सुजाता खत्री ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की और हिंदी भाषा के प्रति निरंतर समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिताओं में भदाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्राचार्य सुमन लता ने बताया कि कविता पाठ में साक्षी ने प्रथम और रिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। स्वरचित कहानी लेखन में गुंडानी प्रथम रहीं, जबकि भाषण प्रतियोगिता में आरती ने प्रथम स्थान हासिल किया।