Sonipat News: पंचकूला रोड पर बसों की संख्या बढ़ाएगा रोडवेज, आज से चलेंगी दो ओर बसें

विज्ञापन





रोडवेज के गोहाना सब डिपो के बेड़े में बसों की संख्या 80 है। बीते सप्ताह सोनीपत जिला मुख्यालय में सब डिपो में किलोमीटर स्कीम की पांच बसें भेजी थी। इन बसों का संचालन लोकल रूटों पर नहीं किया जा सकता है। वहीं क्षेत्र के यात्रियों द्वारा भी काफी समय से पंचकूला रोड पर बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही थी। विज्ञापन



बस अड्डा से फिलहाल पंचकूला के लिए एक बस ही चलती है। यह बस सुबह 8 बजे पंचकूला के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद क्षेत्र के यात्रियों को पंचकूला जाने के लिए रोहतक तथा पानीपत डिपो की बसों पर निर्भर रहना पड़ता है। यात्रियों की सुविधा के लिए अधिकारियों ने अब पंचकूला के लिए दो और बसें चलाने का निर्णय लिया है। पंचकूला के लिए दो नई बसों का संचालन वीरवार से होगा। विज्ञापन विज्ञापन

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --



सब डिपो से पंचकूला के लिए दो और बसों का संचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों को फायदा होगा और रोडवेज का भी राजस्व बढ़ेगा।





सतीश कुमार, डीआई, बस अड्डा, गोहाना रोडवेज के गोहाना सब डिपो के बेड़े में बसों की संख्या 80 है। बीते सप्ताह सोनीपत जिला मुख्यालय में सब डिपो में किलोमीटर स्कीम की पांच बसें भेजी थी। इन बसों का संचालन लोकल रूटों पर नहीं किया जा सकता है। वहीं क्षेत्र के यात्रियों द्वारा भी काफी समय से पंचकूला रोड पर बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही थी।बस अड्डा से फिलहाल पंचकूला के लिए एक बस ही चलती है। यह बस सुबह 8 बजे पंचकूला के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद क्षेत्र के यात्रियों को पंचकूला जाने के लिए रोहतक तथा पानीपत डिपो की बसों पर निर्भर रहना पड़ता है। यात्रियों की सुविधा के लिए अधिकारियों ने अब पंचकूला के लिए दो और बसें चलाने का निर्णय लिया है। पंचकूला के लिए दो नई बसों का संचालन वीरवार से होगा।सब डिपो से पंचकूला के लिए दो और बसों का संचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों को फायदा होगा और रोडवेज का भी राजस्व बढ़ेगा।सतीश कुमार, डीआई, बस अड्डा, गोहाना

गोहाना। पंचकूला जाने के लिए क्षेत्र के यात्रियों को दूसरे जिलों की बसों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यात्रियों की मांग पर अधिकारियों ने पंचकूला रोड पर दो और बसों का संचालन बढ़ाने का निर्णय लिया है। पंचकूला के लिए फिलहाल बस अड्डा से केवल एक बस ही चलती है। इस बस के जाने के बाद यात्रियों को अन्य जिलों की बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। बस अड्डा से पंचकूला के लिए बसों का संचालन सुबह 6:30 बजे और 10:30 बजे किया जाएगा।