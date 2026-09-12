Sonipat News: उधार के 20 लाख न लौटाने पर सेवानिवृत ईएसआई ने फंदा लगाकर दी जान

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गन्नौर। हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत ईएसआई जय सिंह (60) ने शुक्रवार को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में गांव के ही सत्ता पर 20 लाख रुपये न लौैटाने और मांगने पर मारपीट व झूठे मामले में फंसाने की धमकी का आरोप लगाया है।घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जय सिंह दो वर्ष पहले हरियाणा पुलिस में ईएसआई पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह गांव में रहकर खेतीबाड़ी करते थे। उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा गौरव अपना काम करता है, जबकि छोटा बेटा नितिन दमकल विभाग में कार्यरत है।पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में जय सिंह ने गांव के ही सत्ता नामक व्यक्ति पर 20 लाख रुपये वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। नोट में लिखा है कि उन्होंने सत्ता को 20 लाख रुपये दिए थे।रुपये वापस मांगने पर वह आनाकानी करने लगा। आरोप है कि जब जय सिंह रुपये मांगने उसके घर गए तो उनके साथ मारपीट की गई व झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। सुसाइड नोट में इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी गई है।बड़ी थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।