फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Questions raised over patchwork being done on water-filled potholes; demand for action.

Sonipat News: पानी से भरे गड्ढों में लगाए जा रहे पैचवर्क पर उठे सवाल, कार्रवाई की मांग

Mon, 28 Sep 2026 02:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Questions raised over patchwork being done on water-filled potholes; demand for action.
फोटो: सोनीपत के रोहतक रोड पर गड्ढों में पैचवर्क किए जाने पर उठाते जिला पार्षद संजय बड़वासनी और - फोटो : Samvad
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सोनीपत। रोहतक रोड पर आरओबी के नजदीक पानी से भरे गड्ढों में पैचवर्क किए जाने पर जिला पार्षद संजय बड़वासनी और नगर निगम पार्षद राजेश मलिक ने सवाल उठाए हैं। दोनों पार्षदों ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों पर कार्य में लापरवाही बरतने और मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करने के आरोप लगाए हैं।
पार्षदों ने कहा कि सड़क पर पानी भरा होने के बावजूद गड्ढों में पैचवर्क किया जा रहा है। ऐसे में मरम्मत के बाद सड़क दोबारा उखड़ने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रेक पैच के नाम पर बड़े स्तर पर अनियमितताएं हो रही हैं। कार्य के दौरान विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहते, जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन

संजय बड़वासनी और राजेश मलिक ने कहा कि कुछ दिन पहले बड़वासनी से ट्रिपल आईटी तक सड़क निर्माण में भी लापरवाही सामने आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण सड़कें बारिश के बाद ही टूटने लगती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पार्षदों ने कहा कि आमजन वाहन खरीदने के साथ रोड टैक्स और टोल टैक्स भी देते हैं। उसके बावजूद उन्हें टूटी सड़कों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मांग की कि सड़क मरम्मत कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed