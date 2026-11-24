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- आहुलाना चीनी मिल के सामने दूसरे दिन भी डटे रहे किसानसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर आहुलाना स्थित चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल के सामने किसानों का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि गन्ने के भाव में 600 रुपये क्विंटल होने तक किसानों का धरना रहेगा।गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि खाद, बीज, सिंचाई, कृषि मजदूरी और अन्य संसाधनों की लागत लगातार बढ़ रही है। इसके अनुरूप गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया जा रहा। ऐसे में किसानों के लिए खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार ने इस बार गन्ने के भाव 15 रुपये बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल किया है जो खेती की लागत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। इस अवसर पर अशोक लठवाल, कृष्ण मलिक, संदीप मलिक सहित अन्य किसान मौजूद रहे।चीनी के भाव बढ़े, लेकिन गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाचढूनी ने कहा कि चीनी के भाव में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं की गई। किसानों को भी उनकी उपज का उचित दाम मिलना जरूरी है। किसानों की प्रमुख मांग गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। चढूनी ने स्पष्ट किया कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मांग पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। गन्ने का भाव बढ़ाए जाने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा।