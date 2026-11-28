Sonipat News: जिला युवा महोत्सव में टीकाराम कन्या कॉलेज की चार टीमों ने जीते पुरस्कार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:06 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:06 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में 19-20 नवंबर को आयोजित जिला युवा महोत्सव में टीकाराम कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। महाविद्यालय की चार टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा पुरस्कार हासिल किए।
हरियाणवी नृत्य में कोमल, रिया, रश्मि, सृष्टि, मुस्कान एवं निकिता ने शानदार प्रस्तुति देते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब सराहना बटोरी।
वाद्य यंत्र संगीत में रिया, ईशिका, विशु, टीना, मुस्कान एवं पिंकी ने अपने बेहतरीन वादन से प्रथम स्थान प्राप्त किया। नुक्कड़ नाटक में दीपिका, भूमि, नेहा, अर्चना, साक्षी, ज्योति, पलक एवं सोनिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
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हरियाणवी समूह गान में चंचल, कामना, निशिता, रेनू, प्रियंका एवं प्रीति ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. नीलम दहिया रहीं। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया, प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया, डॉ. प्रवेश, रीना सहरावत मौजूद रहे।
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सोनीपत। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में 19-20 नवंबर को आयोजित जिला युवा महोत्सव में टीकाराम कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। महाविद्यालय की चार टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा पुरस्कार हासिल किए।
हरियाणवी नृत्य में कोमल, रिया, रश्मि, सृष्टि, मुस्कान एवं निकिता ने शानदार प्रस्तुति देते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब सराहना बटोरी।
विज्ञापन
वाद्य यंत्र संगीत में रिया, ईशिका, विशु, टीना, मुस्कान एवं पिंकी ने अपने बेहतरीन वादन से प्रथम स्थान प्राप्त किया। नुक्कड़ नाटक में दीपिका, भूमि, नेहा, अर्चना, साक्षी, ज्योति, पलक एवं सोनिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
हरियाणवी समूह गान में चंचल, कामना, निशिता, रेनू, प्रियंका एवं प्रीति ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. नीलम दहिया रहीं। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया, प्राचार्य डॉ. ऊषा दहिया, डॉ. प्रवेश, रीना सहरावत मौजूद रहे।