Sonipat News: बाबू बालमुकुंद गुप्त की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित

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कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि बाबू बालमुकुंद गुप्त परिषद के प्रयासों से जिला पुस्तकालय का नामकरण बाबू बालमुकुंद गुप्त के नाम पर किया गया था।

डॉ. प्रवीण खुराना ने कहा कि आज आवश्यकता है कि नई पीढ़ी उनके साहित्य और विचारों को जाने। परिषद के प्रतिनिधि मनोज कुमार ने इस अवसर पर हिंदी के महत्व को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत की और उन्हें लिखने को प्रेरित किया। पुस्तकालय अध्यक्ष प्रीति ने बताया कि गुप्त के नाम से चल रहे पुस्तकालय में 20 हजार से अधिक पुस्तकों का यहां आने वाले विद्यार्थी लाभ उठाते हैं।

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झज्जर। बाबू बालमुकुंद गुप्त जिला पुस्तकालय में साहित्यकार बाबू बालमुकुंद गुप्त को याद किया गया। इस अवसर पर बाबू बालमुकुंद गुप्त परिषद के महासचिव डॉ. प्रवीण खुराना, मनोज कुमार, पुस्तकालय अध्यक्ष प्रीति ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व और हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार रखे।