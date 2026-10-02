Sonipat News: ज्ञान गंगा स्कूल में गांधी-शास्त्री जयंती पर कार्यक्रम

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सोनीपत। ज्ञान गंगा मांटेसरी एंड मॉडल स्कूल में महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने दोनों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।स्कूल की प्राचार्य मीनाक्षी खुराना ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इस अवसर पर सतीश, कविता, रोजी, मेघा, काजल, शालू, भावना, दिव्या, पूजा, नीरू, सीमा, ज्योति, कविता नैन सहित स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।