Sonipat News: खरखौदा की जेबीटी शिक्षक प्रीति अंतिल को मिलेगा गुरु द्रोण सम्मान
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:20 AM IST
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खरखौदा। शहर की प्रताप कॉलोनी निवासी प्रीति अंतिल को प्रतिष्ठित गुरु द्रोण खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें शिक्षा और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। प्रीति अंतिल दिल्ली में जेबीटी शिक्षक हैं।
वह पिछले करीब 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया है। खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी शुरुआती शिक्षा मोतीलाल नेहरू स्कूल आफ स्पोर्ट्स राई से हुई।
प्रीति ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उनके निरंतर समर्पण और उपलब्धियों को देखते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पति अजय दहिया और फ्लाइंग ऑफिसर रहे ससुर सुखवीर सिंह ने इसे खरखौदा के लिए गौरव का पल बताया।
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वह पिछले करीब 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया है। खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी शुरुआती शिक्षा मोतीलाल नेहरू स्कूल आफ स्पोर्ट्स राई से हुई।
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प्रीति ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उनके निरंतर समर्पण और उपलब्धियों को देखते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पति अजय दहिया और फ्लाइंग ऑफिसर रहे ससुर सुखवीर सिंह ने इसे खरखौदा के लिए गौरव का पल बताया।
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