हवा दम घोटू : नवंबर के पहले हफ्ते में प्रदुषण खतरनाक, छाया स्मॉग

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क्षेत्र की सड़कों पर उड़ती धूल भी प्रदूषण को कहीं ज्यादा बढ़ा रही है। इस तरफ न तो प्रशासन का कोई ध्यान है और न ही एचएसआईआईडीसी, एनएचएआई और नगर परिषद का। चारों ओर सड़कों पर धूल उड़ रही है, चाहे बहादुरगढ़ बाईपास हो, नया गांव बाईपास, एचएसआईआईडीसी सेक्टर-16 व 17, आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट-ए व बी या पुराना औद्योगिक क्षेत्र। अभी किसी भी विभाग की ओर से प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यदि एक्यूआई इसी तरह बढ़ता रहा, तो आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।-कम दूरी के लिए पैदल चले या साइकिल से जाएं।-आने-जाने के लिए कम प्रदूषण वाले साधन चुने।-ऐसी निजी सभाएं टालें, जिनसे टै्रफिक और बाहर रहने का समय बढ़ता हो।-हीटिंग के लिए कोयला और लकड़ी न जलाएं।-गार्ड और अन्य कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएं, ताकि वे लकड़ी, बायोमास या कचरा न जलाएं।-निर्देश मिलने पर स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई और कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का पालन करें।चरण-1 खराब (201-300)चरण्-2 बहुत खराब (301-400)चरण-3 गंभीर (401-450)चरण-4 गंभीर प्लस (450)प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एक्यूआई शनिवार को रेड जोन में 348 दर्ज हुआ। यह बहुत खराब है। गे्रप-3 की पाबंदियां लागू हो गई है। उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर अपने-अपने क्षेत्र में पानी का छिड़काव कराने के निर्देश दिए गए हैं।-सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।