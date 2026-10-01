फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Police and Municipality at odds over former municipal office; wall demolished using a bulldozer.

Sonipat News: पूर्व नपा कार्यालय को लेकर पुलिस-नगरपालिका आमने-सामने, बुलडोजर से हटाई दीवार

Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
Police and Municipality at odds over former municipal office; wall demolished using a bulldozer.
फोटो: : सोनीपत के खरखौदा थाने में चर्चा के दौरान मौजूद पार्षद व नपा का स्टाफ। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

खरखौदा। रोहतक मार्ग स्थित नगर पालिका के पूर्व कार्यालय को लेकर बुधवार को नगर पालिका और पुलिस आमने-सामने आ गई। नगर पालिका की जमीन पर पुलिस की ओर से कब्जा किए जाने के आरोपों के बीच नपा सचिव अपनी टीम और बुलडोजर लेकर पूर्व कार्यालय पहुंचे।वहां गेट पर बनाई गई दीवार को बुलडोजर से गिरा दिया गया।
इसी दौरान थाना प्रभारी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और बुलडोजर ऑपरेटर को अपने साथ थाने ले गए। इसके बाद नपा सचिव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी थाने पहुंच गए। सूचना मिलने पर नपा अध्यक्ष हीरा लाल इंदोरा सहित कई पार्षद थाने पहुंच गए। नपा अध्यक्ष ने कहा कि जमीन नगर पालिका की है और बिना अनुमति उस पर कब्जा कैसे किया जा सकता है।
विज्ञापन

थाना प्रभारी ने कहा कि इस संबंध में नपा सचिव को अवगत कराया गया था। इस पर नपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें या किसी पार्षद को इसकी जानकारी नहीं है। नपा अध्यक्ष ने पुलिस से पूर्व कार्यालय खाली करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कार्यालय में नगर पालिका का रिकॉर्ड और सामान रखा हुआ है। थाना प्रभारी ने पहले छह माह का समय मांगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

नपा अध्यक्ष ने कहा कि एसीपी की ओर से एक सप्ताह का समय बताया गया था, जबकि पार्षद एक माह का समय देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद थाना प्रभारी की ओर से एक माह में कार्यालय खाली करने के लिए लिखित रूप से समय मांगा गया। इसके बाद सभी थाने से लौट गए।

मंगलवार को नपा अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना अनुमति नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा था कि नपा अधिकारी व कर्मचारी दीवार हटाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 18 सितंबर को नपा सचिव को लिखित निर्देश देकर दीवार हटाने को कहा था। बुधवार को नपा की ओर से जेसीबी की मदद से दीवार हटा दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed