Sonipat News: कैबिनेट मंत्री के कार्यालय में पंखे से टकराया कबूतर
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:59 AM IST
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गोहाना। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के कार्यालय में सोमवार को पंखे से टकराकर कबूतर घायल हो गया। उनके कार्यालय में कार्यरत अमन और सुनील कुमार घायल कबूतर को लेकर पानीपत रोड पर स्थित लावारिस, पीड़ित, पशु, गोवंश एवं जीव रुग्णावास केंद्र पहुंचे। गौशाला में पहुंचते ही डॉक्टर ने घायल कबूतर का उपचार किया। कबूतर को उपचार के बाद गौशाला के पक्षी विहार में सुरक्षित रखा गया। गौशाला के प्रधान रामेश्वर दास सैनी ने बताया कि घायल कबूतर दो से तीन दिन में दोबारा उड़ने लगेगा।
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