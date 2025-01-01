Sonipat News: नवजात के इलाज में गड़बड़ी का आरोप, पुलिस से शिकायत
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:11 AM IST
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सोनीपत। बहालगढ़ रोड स्थित निजी अस्पताल में नवजात के इलाज और मेडिकल दस्तावेजों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जाट जोशी निवासी अंकित ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस से शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच की मांग करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय और सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत दी है।
अंकित ने बताया कि उन्होंने पत्नी नेहा को डिलीवरी के लिए 5 सितंबर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उसी दिन बच्चे का जन्म हुआ और 7 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मेडिकल फाइल में नवजात का लिंग कहीं मेल तो कहीं फीमेल दर्ज किया गया है। संवाद
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अंकित ने बताया कि उन्होंने पत्नी नेहा को डिलीवरी के लिए 5 सितंबर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। उसी दिन बच्चे का जन्म हुआ और 7 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मेडिकल फाइल में नवजात का लिंग कहीं मेल तो कहीं फीमेल दर्ज किया गया है। संवाद
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