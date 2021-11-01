Sonipat News: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश में जलेंगे 79.52 लाख दीये

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सोनीपत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को प्रदेश में 79.52 लाख दीये जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री की ओर से शिलान्यास और उद्घाटन किए गए प्रमुख नए प्रोजेक्ट्स पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके साथ ही हर बूथ स्तर पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया।सरकार की ओर से सेवा का संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सरकारी राशन डिपो पर राशन कार्ड धारकों को दो-दो दीये दिए जाएंगे। परिवार इन दीयों को 17 सितंबर को अपने घर में जलाएंगे। अभियान का उद्देश्य जन्मदिन को सेवा, जनभागीदारी और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। संवादप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राज्य में हर बूथ स्तर पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सरकार की ओर से दीयों की खरीद एक रुपये प्रति के हिसाब से की जाएगी। सरकार ने दीये बनाने का ऑर्डर दिया है। दीये आवंटित करने के लिए बजट अलॉट किया जाएगा।जिले में 2,07,548 राशन कार्ड धारकों को दो-दो दीये दिए जाएंगे। इसके लिए सोनीपत को 4,15,096 दीये आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में कुल 39,76,273 राशन कार्ड धारक हैं। इनके लिए 79,52,546 दीये आवंटित किए गए हैं।अंबाला1,69,1223,38,244भिवानी1,99,3353,98,670चरखी दादरी75,9311,51,862फरीदाबाद2,51,6355,03,270फतेहाबाद1,67,4793,34,958गुरुग्राम1,16,6762,33,352हिसार व हांसी2,88,3045,76,608झज्जर1,28,3822,56,764जींद2,23,8304,47,660कैथल1,82,2853,64,570करनाल2,53,8385,07,676कुरुक्षेत्र1,55,2413,10,482मेवात2,25,4474,50,914नारनौल1,43,2452,86,490पंचकूला66,7271,33,454पानीपत2,03,5844,07,168पलवल1,98,8323,97,664रेवाड़ी1,28,6272,57,254रोहतक1,47,7082,95,416सिरसा2,22,4264,44,852सोनीपत2,07,5484,15,096यमुनानगर2,20,0614,40,122कुल39,76,27379,52,546प्रदेश के सरकारी राशन डिपो पर राशन कार्ड धारकों को आशीर्वाद का दीया वितरित किया जाएगा। प्रत्येक राशन कार्ड धारक को दो दीये दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से दीयों की खरीद के लिए जल्द बजट मिलने की उम्मीद है।