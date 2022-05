{"_id":"6289d3c6b2f9b875806666b6","slug":"person-admitted-to-de-addiction-center-in-kharkhoda-die-due-to-beating","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat: नशा मुक्ति केंद्र में हुई थी मरीज की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले चोट के 23 निशान, अब हत्या का मामला दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 22 May 2022 11:42 AM IST