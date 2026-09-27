स्वच्छता में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी : मेयर राजीव

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मेयर राजीव जैन ने अभियान में पहुंचकर सफाई कार्य का निरीक्षण किया और खुद सफाई की। उन्होंने लोगों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। सभी को अपने घर, दुकान और आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए।उन्होंने कहा कि कूड़ा सड़क या खुले में न फेंकें। इसे निर्धारित डस्टबिन में ही डालें। खुले में कूड़ा पड़ा रहने से मच्छर-मक्खियां पनपते हैं। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है। उन्होंने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से कूड़ा एकत्र न होने देने की अपील की।मेयर ने कहा कि नगर निगम की ओर से सफाई और जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को नियमित जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया। संवाद